ЗВР Беларуси в августе резко снизились

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября составили 7 млрд 457,8 млн долларов, сообщает Национальный банк.





За август золотовалютные резервы снизились на 1 млрд 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%).

По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на биржевых торгах.

При этом государством в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов. Поддержанию уровня резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Минфина, а также поступление иностранной валюты в бюджет, сообщает Нацбанк.

Как сообщалось, в августе в связи с политическим кризисом в стране после выборов существенно выросли девальвационные ожидания и значительно вырос спрос на иностранную валюту.

Доллар и евро за неполный месяц после выборов подорожали на биржевых торгах более чем на 8%. С учетом роста курсов в начале года, вызванного «коронакризисом», курсы доллара и евро в Беларуси выросли с января на 25,6% и на 33% соответственно.

Спрос на иностранную валюту полностью не исчерпан, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«У вкладчиков остались отзывные депозиты. Кроме того, в иностранную валюту могут быть постепенно конвертироваться безотзывные депозиты, которые по мере истечения сроков их размещения население может захотеть забрать и перевести в валюту», — отметил Иосуб в комментарии БелаПАН.

По его мнению, снизить давление на валютный рынок в будущем могли бы «какие-то хорошие новости в политической сфере», но пока их вряд ли стоит ожидать, поэтому велика вероятность, что давление на валютный рынок будет сохраняться.

«В этом случае в среднесрочной перспективе курс белорусского рубля к корзине иностранных валют постепенно будет снижаться, но скорость ослабления курса нацвалюты замедлится по сравнению с темпами, которые мы видели в первые недели после президентских выборов», — прогнозирует Иосуб.