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Что происходит с COVID-19

07.09.2020 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 на планете достигло на утро 7 сентября 27 105 151.

Пятерка стран-«лидеров» остается пока неизменной:

  1. США — 6 276 421;
  2. Индия — 4 204 613;
  3. Бразилия — 4 137 521;
  4. Россия — 1 022 228;
  5. Перу — 683 702.

Недуг уже унес 883 342 жизни. Больше всего своих граждан потеряли:

  1. США — 188 941;
  2. Бразилия — 126 650;
  3. Индия — 71 642;
  4. Мексика — 67 558;
  5. Великобритания — 41 640.
 
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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 на планете достигло на утро 7 сентября 27 105 151. Пятерка стран-«лидеров» остается пока неизменной:
 
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