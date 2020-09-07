|
Что происходит с COVID-19
Источник материала: Навiны
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 на планете достигло на утро 7 сентября 27 105 151.
Пятерка стран-«лидеров» остается пока неизменной:
Недуг уже унес 883 342 жизни. Больше всего своих граждан потеряли:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 на планете достигло на утро 7 сентября 27 105 151. Пятерка стран-«лидеров» остается пока неизменной:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)