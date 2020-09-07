ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

07.09.2020 10:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 сентября в Минской области стартует фестиваль «Неделя спорта и здоровья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на олимпийские виды спорта и приобщение ребят к здоровому образу жизни.

Во всех районах области запланированы тематические встречи и физкультурно-спортивные мероприятия. В Березинском районе пройдет сеанс одновременной игры в шашки. Состоятся соревнования по спортивному ориентированию, будут организованы флешмобы и эстафеты.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

В Жодино можно будет поучаствовать в мастер-классе по гребле на байдарках и каноэ, посмотреть показательные выступления учащихся отделения шорт-трека и проверить себя в интерактивной викторине.   

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

В Логойске в эти дни пройдет масштабный турнир по велотриалу и фигурному вождению велосипеда, мастер-класс по таэквондо. Также будет организован конкурс рисунков, шоу КВН, состоится экскурсия в Музей олимпийской славы.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

В Любанском районе состоится молодежный флешмоб «За спортивную Беларусь», пройдут конкурсы-викторины. В Марьиной Горке организуют велопробег.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

Известные футболисты дадут мастер-класс в Слуцке, также в городе в рамках «Недели спорта и здоровья» пройдет встреча с чемпионом мира по тяжелой атлетике Василием Шуманским.

Люди в материале: Василий Шуманский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 сентября в Минской области стартует фестиваль «Неделя спорта и здоровья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент – на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист «Слуцка» обратился к правоохранителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика