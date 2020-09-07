Спасатели показали, как тушили горящую пилораму в Гомеле - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар на пилораме в Гомеле произошел в ночь на 7 сентября. В 1:16 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании здании склада на территории ЧПУП "СтригалевСнаб" в переулке Васильевой. Спасатели выехали на место ЧП.

Работники МЧС выяснили, что горят пиломатериалы внутри здания склада. Им удалось быстро локализовать и потушить пожар.

"В результате пожара повреждено 10 квадратных метров пиломатериалов (необрезной доски) в здании склада. Пострадавших нет", - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога.

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