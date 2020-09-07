ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели показали, как тушили горящую пилораму в Гомеле - видео

07.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар на пилораме в Гомеле произошел в ночь на 7 сентября. В 1:16 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании здании склада на территории ЧПУП "СтригалевСнаб" в переулке Васильевой. Спасатели выехали на место ЧП.

Работники МЧС выяснили, что горят пиломатериалы внутри здания склада. Им удалось быстро локализовать и потушить пожар.

"В результате пожара повреждено 10 квадратных метров пиломатериалов (необрезной доски) в здании склада. Пострадавших нет", - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога.

Читайте также:

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, пожар на пилораме произошел в результате поджога. Как работники МЧС сражались с огнем, смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист «Слуцка» обратился к правоохранителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика