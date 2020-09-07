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Спасатели показали, как тушили горящую пилораму в Гомеле - видео
07.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар на пилораме в Гомеле произошел в ночь на 7 сентября. В 1:16 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании здании склада на территории ЧПУП "СтригалевСнаб" в переулке Васильевой. Спасатели выехали на место ЧП.
Работники МЧС выяснили, что горят пиломатериалы внутри здания склада. Им удалось быстро локализовать и потушить пожар.
"В результате пожара повреждено 10 квадратных метров пиломатериалов (необрезной доски) в здании склада. Пострадавших нет", - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога.
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По предварительной информации, пожар на пилораме произошел в результате поджога. Как работники МЧС сражались с огнем, смотрите на видео.
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