МИД Польши опроверг информацию Лукашенко о разговоре Варшавы и Берлина по Навальному

Источник материала: Ежедневник

фото: vseinstrumenti.ru

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, во время которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.

Об этом польский МИД сообщил 7 сентября в ответ на запрос ТАСС . "Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - указано в сообщении.

Напомним, о наличии записи перехваченного разговора между Берлином и Варшавой сообщил Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный находится на лечении в Германии, куда его транспортировали из российского Омска. Немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы "Новичок".