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МИД Польши опроверг информацию Лукашенко о разговоре Варшавы и Берлина по Навальному

07.09.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vseinstrumenti.ru

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, во время которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.

Об этом польский МИД сообщил 7 сентября в ответ на запрос ТАСС. "Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - указано в сообщении.

Напомним, о наличии записи перехваченного разговора между Берлином и Варшавой сообщил Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.  

Оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный находится на лечении в Германии, куда его транспортировали из российского Омска. Немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы "Новичок". 

 
 
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Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, во время которого обсуждалась...
 
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