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МИД Польши опроверг информацию Лукашенко о разговоре Варшавы и Берлина по Навальному
07.09.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vseinstrumenti.ru
Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, во время которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.
Об этом польский МИД сообщил 7 сентября в ответ на запрос
Напомним, о наличии записи перехваченного разговора между Берлином и Варшавой сообщил Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.
Оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный находится на лечении в Германии, куда его транспортировали из российского Омска. Немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы "Новичок".
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Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, во время которого обсуждалась...
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