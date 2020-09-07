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Доллар продолжает рост, российский рубль сильно проседает

07.09.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом месяце Национальный банк потратил больше $1 миллиарда на поддержание курса белорусского рубля. Такой вывод можно сделать исходя из свежей статистики от регулятора. Между тем сегодняшние торги стартовали с роста доллара и сильного проседания российского рубля.

Спустя час торгов доллар прибавил 0,22 копейки. Он стал стоить 2,6364 белорусского.

Евро пока находится на прежнем уровне — 3,1211.

Российский рубль просел на 2,57 копейки. Его покупают и продают по 3,484.

В пятницу доллар скинул 1,09 копейки, опустившись до 2,6342 рубля. Евро подешевел на 0,45 копейки, до 3,1211. Российский рубль прибавил 0,01 копейки и стоил 3,5097 рубля.

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В прошлом месяце Национальный банк потратил больше $1 миллиарда на поддержание курса белорусского рубля. Такой вывод можно сделать исходя из свежей статистики от...
 
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