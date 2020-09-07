Водитель BMW устроил ДТП и скрылся

Источник материала: Onliner

В субботу, 5 сентября, около 10 утра в Речицком районе 34-летний водитель, не имеющий права управления, за рулем BMW 3-Series, по предварительной информации, из-за неправильно выбранной скорости и дистанции столкнулся с Audi A6 под управлением 30-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. Подробности сообщила пресс-служба МВД.





От удара автомобиль Audi вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault Megane под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также 18-летняя пассажирка BMW, которая в момент ДТП ехала на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшие госпитализированы. Водитель BMW с места ДТП скрылся. Он установлен и разыскивается.