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Водитель BMW устроил ДТП и скрылся

07.09.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу, 5 сентября, около 10 утра в Речицком районе 34-летний водитель, не имеющий права управления, за рулем BMW 3-Series, по предварительной информации, из-за неправильно выбранной скорости и дистанции столкнулся с Audi A6 под управлением 30-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Водитель BMW устроил ДТП и скрылся

От удара автомобиль Audi вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault Megane под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также 18-летняя пассажирка BMW, которая в момент ДТП ехала на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшие госпитализированы. Водитель BMW с места ДТП скрылся. Он установлен и разыскивается.

 
 
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В субботу, 5 сентября, около 10 утра в Речицком районе 34-летний водитель, не имеющий права управления, за рулем BMW 3-Series, по предварительной информации, из-за...
 
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