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МИД Польши опроверг подлинность записи разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального
Источник материала: Onliner
МИД Польши опроверг подлинность записи разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального, опубликованной белорусскими властями,
Что сказал МИД Польши
«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — указано в сообщении.
«Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых „Новичков“», — отметил МИД Польши, выразив большую обеспокоенность в связи с этой информацией.
«Как и правительство Германии, мы осуждаем этот постыдный поступок. Мы считаем, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности», — констатировало ведомство.
Что показали на белорусском ТВ
Вот
Варшава: — Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: — Вроде бы все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
Варшава: — Отравление подтверждается точно?
Берлин: — Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны все методы хороши.
Варшава: — Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный способ — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: — Этим и занимаемся... А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: — Если честно, то не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: — Да-да, понимаю, тогда до встречи. Пока.
Варшава: — Пока.
Это полный текст перехваченных переговоров.
Как все началось?
В четверг Александр Лукашенко принимал премьер-министра РФ и заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Алексея Навального веществом типа «Новичок» основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день, как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, материалы белорусской разведки были переданы ФСБ РФ. По словам Пескова, в настоящее время «они анализируются спецслужбами». Кабмин ФРГ назвал заявление Лукашенко не соответствующим действительности.
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МИД Польши опроверг подлинность записи разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального, опубликованной белорусскими властями, сообщает ТАСС. Напомним, в пятницу...
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