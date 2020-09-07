Фотофакт: обстановка на площади Богушевича после изменения движения

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе городские власти анонсировали изменение дорожного движения на площади Богушевича и прилегающих участках 7 и 8 сентября. Все из-за ремонтных работ. Многие ожидали, что утром в понедельник здесь не обойдется без заторов — все-таки речь об участке с довольно интенсивным движением транспорта.

















Судя по знакам и схеме объезда, должен был быть перекрыт съезд со стороны проспекта Дзержинского на Немигу, а также участок улицы Клары Цеткин со стороны музыкального театра.

















Однако, по словам нашего фотокорреспондента, по состоянию на 10:00 движение автомобильного транспорта осуществляется без изменений. В районе площади Богушевича и на участках, которые планировались для объезда, серьезных заторов нет.