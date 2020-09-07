ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки

07.09.2020 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале «Минэнеро Официальный» появилась информация о том, что на первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время них будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки.

Успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы — разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности.

Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram-канале «Минэнеро Официальный» появилась информация о том, что на первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время них...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цена вопроса $15–20 млрд в год» — Романчук нашел логику в действиях властей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика