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На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки
Источник материала: Onliner
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Успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы — разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности.
Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале 2020 года.
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В Telegram-канале «Минэнеро Официальный» появилась информация о том, что на первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время них...
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