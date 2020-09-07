Источник материала: Onliner

В Telegram-канале «Минэнеро Официальный» появилась информация о том, что на первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время них будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки.

Успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы — разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности.

Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале 2020 года.