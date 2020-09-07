МВД: отец и его пятилетний сын не были пристегнуты. Оба погибли в итоге переворота Renault

Источник материала: Onliner

В трагическом ДТП, случившемся в минувшую субботу, погибли 37-летний минчанин и его пятилетний сын. Авария произошла на территории Столбцовского района. По данным МВД, автомобиль оказался на крыше вследствие неуправляемого заноса.

«В субботу около 17:00 водитель Renault Logan не справился с управлением, допустил занос машины и опрокинулся, — такова предварительная информация МВД. — В результате ДТП погибли автомобилист и его сын. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, ребенок находился вне детского удерживающего устройства».

Всего за минувшие выходные, по данным МВД, случилось 20 ДТП с серьезными последствиями, в которых погибли три человека (среди них один ребенок) и травмированы 22 человека (2 из них дети).

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