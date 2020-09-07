Золотовалютные резервы рекордно снизились на $1,4 миллиарда, большую часть Нацбанк потратил на бирже

Источник материала: Onliner

По данным Нацбанка, золотовалютные резервы составили $7,5 миллиарда. Для сравнения, в прошлом месяце золотовалютные резервы были на уровне $8,8575 миллиарда. За месяц снижение составило $1,3996 миллиарда, или 15,8%, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“. При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 миллиона», — говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 миллиарда.