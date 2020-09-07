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«Лайт»-версия Samsung Galaxy Z Fold 2 может стоить $1600
Источник материала: Onliner
Samsung уже
Galaxy Z Fold 2 Lite, вероятно, получит процессор Exynos 9825 (а не Snapdragon 865+, как у Galaxy Z Fold 2), 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Диагональ внутреннего (основного) дисплея с разрешением Full HD+ составит 7,2 дюйма (у «обычной» модели — 7,6 дюйма).
О внешнем дисплее источники сообщают: «Он будет проще и станет использоваться для вывода уведомлений в первую очередь».
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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