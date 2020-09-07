«Лайт»-версия Samsung Galaxy Z Fold 2 может стоить $1600

Источник материала: Onliner

Samsung уже представила Galaxy Z Fold 2 – складной смартфон с гибким экраном и топовым железом, а в сети уже появилась информация о его «лайт»-версии. Galaxy Z Fold 2 Lite, по некоторым данным, может стоить около $1,6 тыс. — это ненамного дешевле основной модели (в Беларуси ее оценили , напомним, в 6600 рублей).

Galaxy Z Fold 2 Lite, вероятно, получит процессор Exynos 9825 (а не Snapdragon 865+, как у Galaxy Z Fold 2), 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Диагональ внутреннего (основного) дисплея с разрешением Full HD+ составит 7,2 дюйма (у «обычной» модели — 7,6 дюйма).

Have received some specifications of the device. In all likelihood, the device will feature: 7.2 inch super AMOLED FHD+ UTG

256GB storage

smaller front display mainly for notifications

Flex mode, oneUI 2.5

12GB RAM #samsung #samsunggalaxyzfold2lite https://t.co/LOiunt5cxC — Mukul Sharma (@stufflistings) September 5, 2020

О внешнем дисплее источники сообщают: «Он будет проще и станет использоваться для вывода уведомлений в первую очередь».