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«Лайт»-версия Samsung Galaxy Z Fold 2 может стоить $1600

07.09.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung уже представила Galaxy Z Fold 2 – складной смартфон с гибким экраном и топовым железом, а в сети уже появилась информация о его «лайт»-версии. Galaxy Z Fold 2 Lite, по некоторым данным, может стоить около $1,6 тыс. — это ненамного дешевле основной модели (в Беларуси ее оценили, напомним, в 6600 рублей).

Galaxy Z Fold 2 Lite, вероятно, получит процессор Exynos 9825 (а не Snapdragon 865+, как у Galaxy Z Fold 2), 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Диагональ внутреннего (основного) дисплея с разрешением Full HD+ составит 7,2 дюйма (у «обычной» модели — 7,6 дюйма).

О внешнем дисплее источники сообщают: «Он будет проще и станет использоваться для вывода уведомлений в первую очередь».

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Samsung уже представила Galaxy Z Fold 2 – складной смартфон с гибким экраном и топовым железом, а в сети уже появилась информация о его «лайт»-версии. Galaxy Z Fold 2 Lite, по...
 
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