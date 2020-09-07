Сервис по оплате проезда смартфоном доступен во всем наземном общественном транспорте Минска

Источник материала: Onliner

«Беларусбанк», компания «Системные технологии» и предприятие «Минсктранс» внедрили сервис TIX. Он позволяет оплатить проезд смартфоном теперь во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях столицы. Таким образом, сегодня сервис доступен в салонах всех 2,5 тыс. единиц подвижного состава Минска. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.

Ранее такой способ оплаты внедрили для пассажиров столичных автобусов №100 и 1. Это было в мае.

«После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет появилась в трамваях, а позже в электробусах. Важно, что пользователи оценили новинку за комфорт и надежность. За это время жители и гости Минска приобрели уже порядка 50 тыс. билетов», — сообщает «Беларусбанк».

Пилотный проект был запущен в 2018 году в Бресте. За это время в общественном транспорте областного центра с помощью смартфона было куплено более 340 тыс. билетов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, «Белкарт». Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Приобретение электронного проездного билета и оплата проезда могут быть также осуществлены в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.