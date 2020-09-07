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В Минске похищена Мария Колесникова
Источник материала: БДГ
Об этом журналистам рассказали очевидцы. По их словам, Марию Колесникову затолкали в микроавтобус неизвестные. Это произошло возле Национального художественного музея. На связь также перестал выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
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«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними», — сказал TUT.BY член Координационного совета Максим Знак.
Отметим, что правоохранители ранее вынудили покинуть страну Светлану Тихановскую, накануне на границу вывезли также Ольгу Ковалькову.
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Об этом журналистам рассказали очевидцы. По их словам, Марию Колесникову затолкали в микроавтобус неизвестные. Это произошло возле Национального художественного...
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