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В Минске похищена Мария Колесникова

07.09.2020 11:27 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об этом журналистам рассказали очевидцы. По их словам, Марию Колесникову затолкали в микроавтобус неизвестные. Это произошло возле Национального художественного музея. На связь также перестал выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Как пишет tut.by, свидетелем похищения стала девушка: на ее глазах Марию Колесникову неизвестные затолкали в синий микроавтобус с надписью «Связь» на борту. Это произошло в центре города. Сейчас телефон Колесниковой не отвечает, как и телефон пресс-секретаря КС, с которым журналистам сперва удалось связаться, а потом Родненков пропал.

«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними», — сказал TUT.BY член Координационного совета Максим Знак.

Отметим, что правоохранители ранее вынудили покинуть страну Светлану Тихановскую, накануне на границу вывезли также Ольгу Ковалькову.

 
 
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Об этом журналистам рассказали очевидцы. По их словам, Марию Колесникову затолкали в микроавтобус неизвестные. Это произошло возле Национального художественного...
 
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