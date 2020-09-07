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Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными

07.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» увезли в неизвестном направлении.

Об этом TUT.BY рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло.

По словам Анастасии, произошло все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернуть и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают», — рассказывает Анастасия.

Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними», — сказал член Координационного совета Максим Знак.

 
 
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Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью...
 
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