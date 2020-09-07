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МВД Беларуси: 6 сентября в стране были задержаны 633 человека

07.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники силовых ведомств Беларуси в минувшее воскресенье, 6 сентября 2020 года, задержали 633 человека. При этом, заведения типа ЦИП на Окрестина или тюрьмы в Жодино пополнились сразу на 363 человека.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

По данным ведомства, в целом по стране зафиксированы 42 протестные акции. И уже ставшая традицией ложь о количестве участников протестных мероприятий.

«Общее количество участников составило около 31 тысячи человек», -говорится в сообщении.

Вчера, в действиях силовиков был отмечен резкий всплеск насилия по отношению к участникам протестных акций, как, собственно, и выход на новый уровень вседозволенности – погром в кафе на Немиге.

 
 
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Сотрудники силовых ведомств Беларуси в минувшее воскресенье, 6 сентября 2020 года, задержали 633 человека. При этом, заведения типа ЦИП на Окрестина или тюрьмы в Жодино...
 
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