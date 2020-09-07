"Все больше специалистов ставит вопрос о том, что в отношении беларуского народа совершен геноцид"

"В августе 2020 мы увидели масштабные фальсификации на выборах по всей стране и беспрецедентные по степени зверства массовые пытки, а также убийства, совершенные представителями власти, после чего сотни тысяч беларусов вышли и продолжают выходить на улицы.





Следственные органы отказывались (и пока отказываются) начинать уголовное преследование даже в очевидных случаях, а руководство МВД продолжает убеждать в правомерности поведения «правоохранительных органов». Это называется исключительный цинизм.





Причем





так называемые «правоохранители» бьют и истязают именно беззащитных людей,





в подтверждение чего в публичном пространстве имеется множество фото- и видеодоказательств.





Все больше специалистов как в стране, так и за рубежом ставит вопрос о том, что в отношении беларуского народа совершен геноцид (ст. 128 УК).





Беспричинные задержания и пытки продолжаются. Руководство Следственного комитета и Генпрокуратуры делает вид, что все в норме. Ни в одном правовом государстве такое не было бы возможно.





Кроме того, с мая 2020 власть преследует в уголовном порядке тех, кто заявил о своих намерениях законно выдвинуться кандидатом в президенты (Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало), их сторонников, участников общественных инициатив — таких, как, например, «Голос» и «Честные люди», участников Координационного совета, лидеров стачкомов рабочих крупнейших предприятий, сотрудников PandaDoc, представителей бизнеса в сфере культуры и многих других. Десятки людей признаны политическими заключенными.





Маховик репрессий разгоняется.





Но сентябрь 2020 с первой недели озадачил новыми гранями антиправовой реальности. Из всего, что мы наблюдали в стране в минувшую неделю, я хочу сейчас остановиться только на двух моментах, которые мне кажутся показательными для оценки общей ситуации.





На этой неделе мы видели, как





в отношении студентов Лингвистического университета была совершена карательная операция.





Как можно судить из публикаций в СМИ, студенты собрались в холле университета и спели «Марсельезу». После этого в университет приехали десятки «правоохранителей» и стали задерживать студентов, причем делалось это нарочито грубо. Администрация университета просто наблюдала. О правомерности этих задержаний не может идти и речи.





После задержаний в вузах студенты вышли на улицу и их движение освещали журналисты, обозначенные бейджами и жилетками «пресса».





Журналистов задержали, а потом — судили. И вот эти «суды» у юридического сообщества вызвали шок.





Мы уже, казалось, ко всему привыкшие, но в этих процессах нам показали, почем фунт лиха. Засекреченный в АДМИНИСТРАТИВНОМ процессе «свидетель» в балаклаве, личность которого не установлена, не может ответить на вопросы о фактических обстоятельствах.





Суд снимает уточняющие вопросы адвокатов, а балаклаву снять не требует и принимает решение на основе этих «показаний». Это не просто незаконно, но и ОМЕРЗИТЕЛЬНО, а еще ПОЗОРНО. Более того, эти подходы к ведению процесса и оценке доказательств распространятся на все дела.





6 сентября субъекты без опознавательных знаков устроили террор в городе — били людей в центре Минска. Били, когда человек уже лежит на земле. Их руководство в этом видит героизм.





Что я хочу сказать. Всего лишь пару дней назад карательный отряд прислали в университет, а в воскресенье карательный отряд уже на остановке общественного транспорта напротив моего дома.





Каждый должен понять, что это коснется каждого.





Народ лишили права на выражение своего мнения.





Принцип верховенства права не работает. Право на справедливый суд мы утратили,

ведь суды готовы принимать решения на основе свидетельств субъектов в масках и без исследования доказательств. Пытки людей в августе 2020 не расследуются. Лидеров гражданского общества преследуют и выживают из страны.





Беларусь оказалась в ситуации, когда протест переходит из несогласия с официальным результатом выборов в движение за гражданские права. Потому что нас лишили гражданских прав.