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Шок! Власть снова безумствует - в воскресенье было задержано 633 человека!

07.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из них 363 будут судить.

Согласно сводке МВД, "вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 42 протестные акции. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек".


те самые "20 тысяч" по версии МВД

МВД также сообщает, что всего вчера были задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека.

Причем во время задержания снова некоторых жестоко избивали.
 
 
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