Телеграм-канал: Митрополит Павел в Беларусь мог и не вернуться









«Сейчас национальный фактор Беларуси обретает все больше и больше такую политическую роль».





Патриарх Кирилл объясняет белорусским архиереям необходимость именно сейчас поставить Экзархом в Минске этнического белоруса.





Видно, как патриарх старается подбирать слова, и все его обтекаемые намеки хорошо понятны.





Синод на самом деле ничего не решал, а просто сделал, как Батька попросил.





Иначе бывший минский митрополит Павел (Пономарев) в Беларусь мог бы и не вернуться.





Пример его католического коллеги Кондрусевича у всех перед глазами", -- пишет телеграм-канал Церквач.