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Телеграм-канал: Митрополит Павел в Беларусь мог и не вернуться

07.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полная победа Лукашенко над Синодом РПЦ это хорошо или плохо?



«Сейчас национальный фактор Беларуси обретает все больше и больше такую политическую роль».

Патриарх Кирилл объясняет белорусским архиереям необходимость именно сейчас поставить Экзархом в Минске этнического белоруса. 

Видно, как патриарх старается подбирать слова, и все его обтекаемые намеки хорошо понятны. 

Синод на самом деле ничего не решал, а просто сделал, как Батька попросил. 

Иначе бывший минский митрополит Павел (Пономарев) в Беларусь мог бы и не вернуться. 

Пример его католического коллеги Кондрусевича у всех перед глазами", -- пишет телеграм-канал Церквач. 
 
Теги: Минск
 
 
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Полная победа Лукашенко над Синодом РПЦ это хорошо или плохо?
 
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