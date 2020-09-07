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Прогноз по валютам: рубль начал отыгрываться – на сколько доллар подешевеет

07.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на ушедшей неделе белорусский рубль начал понемногу расти к иностранным валютам. Будут ли доллар и евро дешеветь и дальше? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.



- На прошлой неделе на внешних рынках было относительно спокойно. Евро к доллару снизился с 1,1890 до 1,1850, или на 0,4%.
Иностранные валюты к российскому рублю умеренно подорожали. Доллар вырос с 74,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 88,7 до 88,9 российского рубля, или на 0,3%.

При этом на белорусском валютном рынке после длительного падения национальной валюты наступила передышка. Подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,09%, евро – на 1,44%, российский рубль подешевел на 1,69%.

В результате валютная корзина снизилась в цене на 1,46%, прервав серию из шести предыдущих недель роста.

Надо отметить, что последний раз все три иностранные валюты за неделю дешевели к белорусскому рублю во второй половине июля. Но при этом в самом начале прошлой недели, прежде чем перейти к падению, российский рубль и валютная корзина успели обновить исторические максимумы.

Что в итоге?

Что касается прогноза, коррекция на валютном рынке может продолжиться на начавшейся неделе.

В результате доллар может снизится до 2,61 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,08 белорусского рубля.

А российский рубль может снизится до 3,45 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси на ушедшей неделе белорусский рубль начал понемногу расти к иностранным валютам. Будут ли доллар и евро дешеветь и дальше? Об этом в комментарии Myfin.by...
 
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