Сезон нон-стоп. Реальный опыт, как сделать дачу пригодной для жизни круглый год

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон для многих заканчивается с наступлением холодов: большинство дачных домиков не имеют системы отопления, не во всех садовых товариществах есть круглогодичное водоснабжение. И тем не менее дачные участки зимой полностью не пустеют: многие белорусы приспосабливают свои дома к круглогодичному проживанию. Мы изучили существующий опыт и собрали рекомендации для тех, кто в этом году решил остаться на «удаленке» на даче.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дачный сезон нон-стоп

Это только с первого взгляда остаться зимовать на даче просто. Но на самом деле нужно решить много вопросов, которые летом кажутся несущественными. И если дом не строился под перспективу проживания в нем круглый год, это сложная задача, требующая определенных инвестиций как в мероприятия по утеплению, так и в инженерные коммуникации.

Ольга, та самая хрупкая девушка , которой удалось за один строительный сезон построить современный дачный дом, зимовать в нем не собирается. Но и не отказывается от поездок по выходным на свою дачу. При этом она не боится там замерзнуть.

— Когда я выбирала место для своей дачи, то, конечно, искала современную застройку с круглогодичным водопроводом, — говорит она. — И, несмотря на то, что зимой жить на даче не планировала, утеплила стены, пол и крышу сразу. Плохо себе представляю, как сверхбыстро утеплить дом с соблюдением технологий и не вкладывая большие деньги: ведь как минимум для этого понадобится материал (дерево или металлические профили для устройства обрешетки, мембраны, утеплитель, материал для фасада). Поэтому в моем случае вся подготовка к зиме — это утепление водопроводных труб в том месте, где осуществлен их ввод в дом и покупка шерстяных носков с оленями.



Стены, пол и потолок дачи должны быть утеплены

От устройства печи-камина она пока отказалась, 36 м² ее дома греет электроконвектор.

— Поэтому вопрос приобретения и хранения топлива (дрова, пеллеты) пока на повестке не стоит, — говорит Ольга. — Что действительно имеет смысл установить — это полотенцесушитель в санузле, так как уже вижу, что назревает проблема: белье долго сохнет.



За отопление в доме Ольги отвечает электроконвектор. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как видим, если дом изначально строился правильно, то при желании в нем можно запросто остаться зимовать.

Стоит сразу сказать, что даже самые современное и мощное отопительное оборудование будет неэффективным, если дачное жилье не имеет теплых стен. То есть сборно-щитовые дома для зимовки не годятся. Идея быстро их утеплить реализуема, только если выложить несколько тысяч долларов на покупку материалов и оплату работы строителей.

Как обогреть дачный дом?

Если же речь идет о капитальном строении, то уже можно продолжать разговор о том, как его отапливать. И в этом вопросе вариантов много — от самой простой кирпичной печи до современных решений в виде тепловых насосов.

Самый простой и доступный способ — поставить печь. Она запросто обогреет небольшой дом, и даже в случаях долговременного отключения электроэнергии дачник не замерзнет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но есть нюансы. Во-первых, нужно найти хорошего печника, а это не так-то и просто. Во-вторых, придется частично разбирать пол, потолок и крышу (для дымохода). Минимальная стоимость самой простой печки — от одной тысячи долларов. Кроме того, простая печь не решит вопрос с горячей водой в кране: нужно покупать электроводонагреватель. Кроме этого, нужно запастись сухими дровами и подумать, где их хранить.

Кому-то покажется более комфортным вариант с паровым отоплением с твердотопливным котлом и радиаторами. Но здесь есть свои подводные камни. Например, для котла потребуется отдельное помещение котельной, дымоход и дополнительное оборудование. Зато с котлом гораздо проще добиться городского комфорта: он может нагревать теплоноситель (воду) в радиаторах и подогревать воду (уже другую) для душа в бойлере косвенного нагрева. Как это будет работать в дачных условиях?

Когда котел растопят, циркуляционный насос начнет подавать теплоноситель по трубам к радиаторам и к бойлеру косвенного нагрева. Проходя по теплообменнику внутри бойлера, теплоноситель отдает свое тепло воде. Таким образом, электробойлер здесь не нужен.



Котельная с твердотопливным котлом на даче под Минском. Для нее отдельно пристроили котельную к дому. Фото: Станислав Журавлевич, TUT.BY

Еще один нюанс. Для закрытой системы с принудительной циркуляцией (от насосов) теплоносителя нужно дополнительно предусмотреть систему защиты от закипания. Если отключается электроэнергия, насосы не работают, циркуляция останавливается, при этом котел продолжает греть теплоноситель. Это может привести к его закипанию и росту давления. Для таких случаев в системе есть аварийная группа безопасности, которая сбросит давление, но это крайний случай. Выходом станет установка дополнительной буферной емкости — теплового гидроаккумулятора, который накапливает избыточное тепло и затем отдает его в систему отопления. У этого решения есть один нюанс — нужно найти место под объемный бак минимум на 500 литров. Зато вскипятить его у котла вряд ли получится.

Дешевле и безопаснее в условиях дачи делать открытую гравитационную систему, в которой теплоноситель циркулирует без помощи насосов.





Паровое отопление потянет за собой ощутимые расходы как на оборудование, так и на монтажные работы. К примеру, только монтаж системы отопления в небольшом домике (до 70 м2) оценивается в сумму от двух тысяч белорусских рублей.

Интересный вариант — камин с водяной рубашкой. Смысл такой же, как и с твердотопливным котлом, с тем лишь отличием, что владельцы дачи получают возможность смотреть на живой огонь. Плюс — котельная уже не нужна.





Для тех, кто любит высокотехнологичные продукты, европейцы придумали пеллетные камины. Они работают на топливных гранулах (пеллетах) и имеют современный дизайн.

Внутри камина установлен вентилятор, обеспечивающий интенсивную циркуляцию воздуха. Холодный воздух из помещения проходит через теплообменник камина, подогревается и подается обратно. Воздух не контактирует со средой камеры сжигания топлива и не содержит продуктов горения. Но главное — помещение очень быстро прогревается.



Пеллетный камин. Фото: centrometalitalia.com

Мощность таких каминов модулируется, они оснащены умной автоматикой и управляются с пульта. Агрегат мощностью 6 кВт может обогреть помещение до 60 м². Объем бункера для пеллет — 11 килограммов. Их хватит на 8−19 часов непрерывной работы. Цены на такие камины стартуют с 3,2 тысячи рублей.

Дачу можно отапливать и электричеством: на рынке сейчас огромное количество недорогих электрокотлов, электроконвекторов, инфракрасных обогревателей. С ними все просто: включил в розетку — и грейся.



Электрокотел и его обвязка занимают совсем немного места. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но здесь возникает второй, не менее важный момент: ограничение электрических мощностей в садовом товариществе, а также высокие тарифы на электроэнергию. Выход в этой ситуации — использовать тепловой насос, который позволит сэкономить на отоплении примерно в 2,5−3 раза по сравнению с прямой конвертацией электрической энергии в тепловую.

И такой опыт есть у наших читателей. Максим построил дом в СТ под Дзержинском в 2015 году. И живет там постоянно уже несколько лет. Изначально отапливался электрокотлом, и расходы на отопление зимой составляли примерно 250 рублей за месяц (и это с учетом того, что дом на 120 м² хорошо утеплен). Сейчас за отопление отвечает тепловой насос «вода-вода». Счет за электроэнергию сократился в 2,5−3 раза. Правда, установленное оборудование, две скважины и монтаж обошлись не менее 6−7 тысяч долларов.



Дом в садовом товариществе под Дзержинском. Отопление — от теплового насоса. Фото: TUT.BY

Для типичных дачных домиков меньших размеров больше походит другой тип тепловых насосов — «воздух-воздух». По сути это самые обычные инверторные кондиционеры. Во время работы на обогрев они забирают тепло из уличного воздуха и переносят его на воздушный теплообменник, находящийся внутри дома. Они имеют колоссальное преимущество: такой тепловой насос очень легко установить и его стоимость сопоставима с обычным электрическим отоплением с помощью конвекторов или электрокотла.



Тандем камина и кондиционера. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, для дачи на 30−40 «квадратов» можно подобрать модели от двух тысяч рублей плюс монтаж — 300−350 рублей. Производитель гарантирует, что оборудование будет работать при температурах до минус 25.

Если обогревать нужно несколько раздельных помещений, то можно приобрести несколько кондиционеров меньшей мощности или потратиться на мультисплит-системы с двумя или тремя внутренними блоками (цены на такие системы начинаются от 6 тысяч рублей).

Дачники, которые уже имеют опыт зимовки за городом, советуют иметь в доме резервный источник тепла на случай отключения электроэнергии. Для этих целей подойдет небольшой камин-буржуйка на дровах.

Как обеспечить дачу водой?

Еще один сложный вопрос, который необходимо решить, — обеспечить себя водой. Проблема заключается в том, что в старых садовых товариществах водопровода или вовсе нет, или он сезонный. Здесь два варианта — скважина или колодец.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш читатель Александр, владелец дачи под Минском, рассказал о своем автономном всесезонном водопроводе. Его система водоснабжения состоит из колодца, траншеи с заглублением под 2 метра, водонапорной станции и электрического бойлера, которые обеспечивают дом холодной и горячей водой. Водонапорная станция и бойлер спрятаны в подвале под пристройкой к дому — там всегда плюсовая температура и можно не опасаться, что система замерзнет.



Насосная станция в подвале. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Скважина решает многие проблемы, но на ее обустройство придется потратиться: пробурить один метр стоит 25−28 долларов. И если получится найти воду на глубине 20−30 метров, то только за бурение придется заплатить порядка 500−700 долларов. Плюс расходы на насосное оборудование, трубы.

Санузел — в дом

Если летом вопрос с туалетом стоит не так остро, то многим даже представить трудно, как можно справлять нужду на морозе.

Альтернатива — установка в доме биотуалета . Это устройство в несколько раз больше обычного унитаза, но вполне компактно для того, чтобы его там можно было разместить стационарно в пристройке к дому или в отдельном помещении.

Конструкция биотуалета несложная: он представляет собой унитаз с компостным бункером. Вместо привычного бачка с водой для смыва — емкость с сухим торфом. Содержимое после заполнения емкости нужно периодически высыпать в компостную яму.



Дачный санузел. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самый сложный, но наиболее рациональный вариант для владельцев дачных домов без выделенного помещения санузла — это строительство отапливаемой пристройки с обустройством автономной канализации. При наличии туалета и душевой кабины в отапливаемом помещении можно спокойно оставаться зимовать или по крайней мере продлить дачный сезон до самых морозов.

Лайфхаки старого дачника

У дачников со стажем опыт подготовке дачи к зиме тоже пригодится. Ольга рассказала, про своего деда, который дачу свою очень любил и готов был приезжать туда даже зимой.

— Мой дедушка по количеству лайфхаков вполне мог дать фору гуглу, — говорит она. — Первое, что он делал, готовясь к зимнему сезону, это перекрывал лестничный пролет на мансардный этаж, чтобы теплый воздух не уходил в пустующие наверху комнаты. В той части дома, где второго этажа не было, потолок был утеплен кастрой, а крыша не утеплена вообще. Поэтому на чердаке по полу были разложены старые телогрейки-ватники — такое импровизированное сезонное утепление потолка. Кроме того, заклеивались окна.

Еще одна дедовская задумка — как оградить дачу от воров во время отсутствия хозяев.

— Дачный кооператив был достаточно старый, и одно время в нем бесчинствовала местная «элита» из всесезонных дачных алкоголиков. Разбивали окна первых этажей и выносили все, что можно продать. Поэтому самое ценное приходилось увозить в город, а остальное — поднимать на чердак. Люк опускался, а приставная лестница выносилась из дома и пряталась от чужих глаз где-то в гараже. А потом дедушка придумал трюк со щитами. В окнах были вставлены по две обычные деревянные рамы. Так вот, по размеру оконного проема из самых простых досок дед сколотил щиты, и на зиму вставлял изнутри между рамами и фиксировал к коробкам самыми простыми крючками. Получается, что снаружи, даже если разбить стекло, внутрь все равно никто не сможет попасть, так как закрытые рамы и крючки не дадут выдавить щит. Соответственно, попытки бить стекла прекратились.

Дачная жизнь

Валерий, который уже несколько лет живет в садовом товариществе, сейчас уже не жалеет, что принял решение обосноваться на даче.

— Первое время, особенно когда большинство дачников разъехалось, переживал: а что если вода замерзнет, или отключат свет и вырубится котел, или дорогу заметет, — говорит он. — Зря волновался: водопровод работает исправно, электричество зимой если когда и отключается, то ненадолго. Даже мусоровоз приезжает. Если же дороги заметает, председатель товарищества, который, кстати, здесь тоже постоянно живет, вызывает трактор. Так что проблем с этим нет.





А вот что на самом деле проблема, так это вызов скорой помощи: попробуй еще объясни, куда ей ехать в случае чего. Поэтому своя машина должна быть всегда на ходу. Без нее в принципе на даче жить трудно: магазинов, детских садиков и школ здесь нет.

И это, если верить Валерию, самые главные недостатки всесезонной дачной жизни.

Если у вас есть опыт зимовки на даче, или вы построили жилой дом в садовом товариществе и постоянно там живете — расскажите нам вашу историю. Мы с удовольствием поделимся вашим опытом с другими читателями. Адрес для писем: stroika@tutby.com.