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МВД: 6 сентября на акциях протеста было задержано 633 человека
Источник материала: Навiны
МВД отчиталось о задержаниях на протестных акциях, которые прокатились в воскресенье по многим городам Беларуси.
Как сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» по всей стране задержаны 633 человека. 363 из них были водворены в ИВС до суда.
В МВД насчитали «около 31 тысячи человек», которые вышли на протесты.
Напомним, по разным оценкам наблюдателей, только на улицы и проспекты столицы вышли от 170
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МВД отчиталось о задержаниях на протестных акциях, которые прокатились в воскресенье по многим городам Беларуси.
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