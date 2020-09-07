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МВД: 6 сентября на акциях протеста было задержано 633 человека

07.09.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МВД отчиталось о задержаниях на протестных акциях, которые прокатились в воскресенье по многим городам Беларуси.

МВД: 6 сентября на акциях протеста было задержано 633 человека

Как сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» по всей стране задержаны 633 человека. 363 из них были водворены в ИВС до суда.

В МВД насчитали «около 31 тысячи человек», которые вышли на протесты.

Напомним, по разным оценкам наблюдателей, только на улицы и проспекты столицы вышли от 170 до 200 тысяч человек.

 
 
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МВД отчиталось о задержаниях на протестных акциях, которые прокатились в воскресенье по многим городам Беларуси.
 
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