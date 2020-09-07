МВД: 6 сентября на акциях протеста было задержано 633 человека

МВД отчиталось о задержаниях на протестных акциях, которые прокатились в воскресенье по многим городам Беларуси.





Как сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» по всей стране задержаны 633 человека. 363 из них были водворены в ИВС до суда.

В МВД насчитали «около 31 тысячи человек», которые вышли на протесты.