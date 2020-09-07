Журналистку Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции

Стало известно, что корреспондента «Зеленого портала» Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Скорее всего, 7 сентября ее будут судить в суде Центрального района Минска.

Захаревич была задержана в центре Минска 5 сентября, она освещала марш женщин. Долгое время ее родные и коллеги не знали, где она находится.

БАЖ требует освобождения всех журналистов, задержанных при исполнении профессиональных обязанностей.