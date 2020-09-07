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Гидроиспытания проходят на реакторной установке БелАЭС
07.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции приступили к гидравлическим испытаниям реакторной установки, сообщили в пресс-службе министерства энергетики.
Ранее замминистра Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Далее по плану должны быть проведены "холодные" испытания (когда при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические тесты), после чего следуют "горячие" с поднятием температуры выше 130 градусов.
"Во время гидроиспытаний будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки", - отметили в пресс-службе Минэнерго.
При этом в ведомстве пояснили, что успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы. Далее предстоит разогрев первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности.
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В рамках запланированных мероприятий будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной...
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