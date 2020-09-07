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Гидроиспытания проходят на реакторной установке БелАЭС

07.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции приступили к гидравлическим испытаниям реакторной установки, сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

Ранее замминистра Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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Далее по плану должны быть проведены "холодные" испытания (когда при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические тесты), после чего следуют "горячие" с поднятием температуры выше 130 градусов.

"Во время гидроиспытаний будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки", - отметили в пресс-службе Минэнерго.

При этом в ведомстве пояснили, что успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы. Далее предстоит разогрев первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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