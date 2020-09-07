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В Минске задержали айтишника, который ранее предлагал Лукашенко сняться с выборов

07.09.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После вчерашнего Марша единства в Минске и регионах было задержано более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД. В числе задержанных оказался разработчик мобильных приложений Константин Конопко. Об этом пишет dev.by.


Фото: личный архив Константина Конопко / Facebook

Судя по фото, видео и сообщениям в Facebook, айтишника и еще нескольких участников митинга задержали в столичной кофейне O’Petit, которая стала «героем» новостей.

В заведении пытались спрятаться участники акции протеста, которые убегали от силовиков по окончании Марша единства. Как ранее писал TUT.BY, сотрудник кафе помог протестующим: он закрыл помещение на замок. Однако неизвестные в масках (как оказалось позже, сотрудники милиции) разбили входную дверь в кафе и задержали митингующих, в том числе Константина Конопко.

Отметим, что дверь в минское кафе резиновой дубинкой разбил мужчина в кепке «МВД». В нем узнали главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова.

Константин Конопко — автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В июле он записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. Также он обращался к госслужащим и во время предвыборной кампании разработал специальную открытку с призывом «не вбрасывать» и «не рисовать», а «считать честно», которую рассылал членам избиркомов.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Судя по фото, видео и сообщениям в Facebook, айтишника и еще нескольких участников митинга задержали в столичной кофейне O'Petit.
 
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