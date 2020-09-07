Марию Колесникову похитили люди в штатском

Источник материала: KYKY

Представителя президиума Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября похитили – возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT.BY рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло.

Анастасия говорит, что инцидент произошел примерно в 10 утра. Девушка шла от проспекта к музею, где и увидела Марию. Анастасия хотела подойти к ней, но подумала, что Колесниковой сейчас не до нее. Поэтому решила просто показать Маше сердечко: «Недалеко от музея я увидела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту, сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», – рассказала Анастасия TUT.by.

Анастасия не стала записывать происходящее на видео, так как была слишком близко к людям к масках – ей стало страшно, что ее тоже задержат.

TUT.by сразу же обратился за комментарием к пресс-секретарю Координационного совета Антону Родненкову. Антон сообщил, что Мария действительно была в центре Минска в районе 10 утра. О ее исчезновении Родненков узнал от журналистов и пообещал выяснить, что произошло. Но в районе 11 утра и телефон Антона стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними», – сказал TUT.BY представитель Координационного совета, юрист Максим Знак.

На данный момент недоступны телефоны: Марии Колесниковой, пресс-секретаря КС Антона Родненкова, члена КС Максима Богрецова, исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова.

Член штаба Бабарико Глеб Герман сообщил: «Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК».

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