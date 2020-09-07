В сеть слили фильм «Купала», показ которого, по слухам, «власти» намеренно откладывали

Источник материала: KYKY

Летом 2018-го «Беларусьфильм» начал съемки фильма про Янку Купала. Спустя полтора года и 2 миллиона рублей (именно столько потратили на производство картины) лента была готова к прокату.

Собственно, узкий круг зрителей ее уже посмотрел – в него входят журналисты и высокопоставленные чиновники, в том числе, и «президент» Лукашенко. А вот массовому зрителю дали доступ только к трейлеру картины – премьерный показ фильма в кинотератрах постоянно переносили. По слухам, фильм просто не понравился как раз тем самым высокопоставленным, которые первыми посмотрели его (но это не точно).

По последней информации, фильм должны были пустить в прокат во второй половине сентября 2020-го, но в киноафишах города объявлений о премьере нет. Поэтому мы информируем вас о премьерном показе картины в telegram-канале @belamova – можете заходить и смотреть хоть прямо сейчас.

Что нужно знать про фильм «Купала»

Сюжет фильма – по сути, биография Янки Купалы. Фильм рассказывает о том, через что пришлось пройти культовому беларусу в XX веке. Не исключено, что много событий того времени вызовут у зрителя аналогию с современными событиями в Беларуси. Кстати, в фильме есть эпизод, который снимали в Троицком предместье – как Купала входит редакцию «Нашай Нівы» в Вильне.

Режиссер фильма «Купала» – беларус Владимир Янковский, племянник режиссера Олега Янковского. Главную роль в фильме – собственно, Купалу, сыграл Николай Шестак. Актер живет и работает в Риге, но имеет беларуские корни – его отец родился в Беларуси.