Что происходит с курсами евро и доллара в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Ниже всего курс продажи банком доллара — 2,643 рубля, а евро — 3,126 рубля. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,08% — до 2,6362 рубля, евро — упал на 0,06% (до 3,1193 рубля), а российский рубль снизился на 0,76% (до 3,4832 рубля за 100 российских рублей). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,643 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк), 2,645 рубля (МТБанк, Белорусский народный банк, Банк Решение, БСБ Банк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,64 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 3,19 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 3,126 рубля (БСБ Банк), 3,128 рубля (МТБанк), 3,129 рубля (Абсолютбанк).

Сдавать евро выгоднее всего Paritetbank — 3,12 рубля.