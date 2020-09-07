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Компания BMW «поздравила» Mercedes с выходом нового S-Class
Источник материала: Onliner
Второго сентября концерн Daimler рассекретил свою главную новинку года — Mercedes S-Class нового поколения. Компания BMW решила поздравить конкурентов с рождением новой модели. Но сделали баварцы это несколько неоднозначно.
«Хорошая работа, Mercedes-Benz. Мы тоже большие фанаты S», — написали в социальных сетях представители BMW и опубликовали видеоролик. В кадрах не появился Mercedes W223. Вместо него — обновленный BMW 7-Series едет по S-образной дороге. Расценивать подобное видео можно двояко. Многие считают, что это «подколка» для разжигания очередной маркетинговой войны.
BMW 7-Series — один из главных конкурентов Mercedes S-Class. Но по продажам «Эска» практически всегда была в лидерах. Нынешнее поколение 7-Series выпускается с 2015 года.
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Второго сентября концерн Daimler рассекретил свою главную новинку года — Mercedes S-Class нового поколения. Компания BMW решила поздравить конкурентов с рождением новой...
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