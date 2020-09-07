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Компания BMW «поздравила» Mercedes с выходом нового S-Class

07.09.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второго сентября концерн Daimler рассекретил свою главную новинку года — Mercedes S-Class нового поколения. Компания BMW решила поздравить конкурентов с рождением новой модели. Но сделали баварцы это несколько неоднозначно.

«Хорошая работа, Mercedes-Benz. Мы тоже большие фанаты S», — написали в социальных сетях представители BMW и опубликовали видеоролик. В кадрах не появился Mercedes W223. Вместо него — обновленный BMW 7-Series едет по S-образной дороге. Расценивать подобное видео можно двояко. Многие считают, что это «подколка» для разжигания очередной маркетинговой войны.

BMW 7-Series — один из главных конкурентов Mercedes S-Class. Но по продажам «Эска» практически всегда была в лидерах. Нынешнее поколение 7-Series выпускается с 2015 года.

Компания BMW «поздравила» Mercedes с выходом нового S-Class

Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 2, 2008 г.в., 192 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
60 587 р.
23 000$ / 19 412€
Mercedes-Benz GL-Класс II (X166) 500 AMG, 2013 г.в., 143 000 км
черный, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
76 128 р.
28 900$ / 24 392€
Mercedes-Benz Vito II (W639) Рестайлинг 113 cdi, 2012 г.в., 200 000 км
белый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, задний привод
40 830 р.
15 500$ / 13 082€
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Второго сентября концерн Daimler рассекретил свою главную новинку года — Mercedes S-Class нового поколения. Компания BMW решила поздравить конкурентов с рождением новой...
 
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