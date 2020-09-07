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Релиз новой приставки Xbox 6 ноября получил еще одно косвенное подтверждение

07.09.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Релиз приставки нового поколения Xbox Series X может состояться 6 ноября. Впервые намеки на это появились еще в середине августа. Сегодня появилось еще одно косвенное подтверждение этой даты. Запуск игры DIRT 5 для Xbox One, PS4 и PC перенесли на 6 ноября. Эта же дата фигурирует на упаковках новых геймпадов, которые случайно попали к игрокам раньше времени.

12 августа Том Уоррен опубликовал в Twitter фотографию такой упаковки. На ней есть стикер, который предупреждает, что продавать или демонстрировать содержимое коробки до 6 ноября нельзя.

Геймеры полагают, что DIRT 5 перенесли к старту продаж новой консоли Microsoft. Разработчики заявили, что на PS5 и Xbox Series X игра появится в момент старта их продаж.

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Релиз приставки нового поколения Xbox Series X может состояться 6 ноября. Впервые намеки на это появились еще в середине августа. Сегодня появилось еще одно косвенное...
 
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