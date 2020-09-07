Релиз новой приставки Xbox 6 ноября получил еще одно косвенное подтверждение

Источник материала: Onliner

Релиз приставки нового поколения Xbox Series X может состояться 6 ноября. Впервые намеки на это появились еще в середине августа. Сегодня появилось еще одно косвенное подтверждение этой даты. Запуск игры DIRT 5 для Xbox One, PS4 и PC перенесли на 6 ноября. Эта же дата фигурирует на упаковках новых геймпадов, которые случайно попали к игрокам раньше времени.

12 августа Том Уоррен опубликовал в Twitter фотографию такой упаковки. На ней есть стикер, который предупреждает, что продавать или демонстрировать содержимое коробки до 6 ноября нельзя.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L — Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020

Геймеры полагают, что DIRT 5 перенесли к старту продаж новой консоли Microsoft. Разработчики заявили, что на PS5 и Xbox Series X игра появится в момент старта их продаж.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year. Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. ️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo — DIRT (@dirtgame) September 7, 2020