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Релиз новой приставки Xbox 6 ноября получил еще одно косвенное подтверждение
Источник материала: Onliner
Релиз приставки нового поколения Xbox Series X может состояться 6 ноября. Впервые намеки на это появились еще в середине августа. Сегодня появилось еще одно косвенное подтверждение этой даты. Запуск игры DIRT 5 для Xbox One, PS4 и PC перенесли на 6 ноября. Эта же дата фигурирует на упаковках новых геймпадов, которые случайно попали к игрокам раньше времени.
12 августа Том Уоррен опубликовал в Twitter фотографию такой упаковки. На ней есть стикер, который предупреждает, что продавать или демонстрировать содержимое коробки до 6 ноября нельзя.
Геймеры полагают, что DIRT 5 перенесли к старту продаж новой консоли Microsoft. Разработчики заявили, что на PS5 и Xbox Series X игра появится в момент старта их продаж.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Релиз приставки нового поколения Xbox Series X может состояться 6 ноября. Впервые намеки на это появились еще в середине августа. Сегодня появилось еще одно косвенное...
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