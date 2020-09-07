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Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Источник материала: Onliner
В воскресенье в Минске состоялся очередной масштабный митинг, собравший больше ста тысяч человек. До того как на улицах собралась критическая масса людей и после того как большинство из них разошлось по домам, на улицах происходили жесткие задержания. Силовики хватали людей на улице Чеботарева и громили на проспекте Победителей витрины кофейни, в которой прятались люди. С самого утра возле O’Petit выстроилась большая очередь.
Люди покупают кофе, оставляют слова поддержки и благодарности. Пострадавшая дверь пока забита обыкновенным куском фанеры.
На Чеботарева в воскресенье тоже происходили задержания. Примятая трава и кусты, поломанные очки, бутылки с водой, зонтик, шесты от флагов — вот как
(будет дополнено)
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В воскресенье в Минске состоялся очередной масштабный митинг, собравший больше ста тысяч человек. До того как на улицах собралась критическая масса людей и после...
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