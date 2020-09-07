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Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь

07.09.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье в Минске состоялся очередной масштабный митинг, собравший больше ста тысяч человек. До того как на улицах собралась критическая масса людей и после того как большинство из них разошлось по домам, на улицах происходили жесткие задержания. Силовики хватали людей на улице Чеботарева и громили на проспекте Победителей витрины кофейни, в которой прятались люди. С самого утра возле O’Petit выстроилась большая очередь. 

Люди покупают кофе, оставляют слова поддержки и благодарности. Пострадавшая дверь пока забита обыкновенным куском фанеры.

Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь

На Чеботарева в воскресенье тоже происходили задержания. Примятая трава и кусты, поломанные очки, бутылки с водой, зонтик, шесты от флагов — вот как выглядело это место вчера. А вот как оно выглядит сегодня: надписи «Не забудем», «Не простим» на асфальте и фасаде одного из зданий, белые и красные ленты на деревьях и столбах.

Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь
Возле кафе, где вчера задерживали людей, выстроилась очередь

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в Минске состоялся очередной масштабный митинг, собравший больше ста тысяч человек. До того как на улицах собралась критическая масса людей и после...
 
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