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Член КС Максим Знак: на связь перестали выходить Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и Иван Кравцов

07.09.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Член Координационного совета Максим Знак рассказал Onliner, что сегодня на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь совета Антон Родненков. Знак прокомментировал, что на данный момент неизвестно, где они находятся.

— Пока мы не можем связаться с Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Где они находятся, неизвестно. Мы также не можем дозвониться еще до двоих человек, — рассказал Максим Знак.

Пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Герман прокомментировал ситуацию так:

— Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК.

Вот что сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова:

— У нас нет информации о задержании.

(будет дополнено)

 
 
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Член Координационного совета Максим Знак рассказал Onliner, что сегодня на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь совета Антон Родненков. Знак...
 
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