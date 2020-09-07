Член КС Максим Знак: на связь перестали выходить Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и Иван Кравцов

Источник материала: Onliner

Член Координационного совета Максим Знак рассказал Onliner, что сегодня на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь совета Антон Родненков. Знак прокомментировал, что на данный момент неизвестно, где они находятся.

— Пока мы не можем связаться с Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Где они находятся, неизвестно. Мы также не можем дозвониться еще до двоих человек, — рассказал Максим Знак.

Пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Герман прокомментировал ситуацию так:

— Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК.

Вот что сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова:

— У нас нет информации о задержании.

(будет дополнено)