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Член КС Максим Знак: на связь перестали выходить Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и Иван Кравцов
Источник материала: Onliner
Член Координационного совета Максим Знак рассказал Onliner, что сегодня на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь совета Антон Родненков. Знак прокомментировал, что на данный момент неизвестно, где они находятся.
— Пока мы не можем связаться с Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Где они находятся, неизвестно. Мы также не можем дозвониться еще до двоих человек, — рассказал Максим Знак.
Пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Герман прокомментировал ситуацию так:
— Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК.
Вот что сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова:
— У нас нет информации о задержании.
(будет дополнено)
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Член КС Максим Знак: на связь перестали выходить Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и Иван Кравцов
Член Координационного совета Максим Знак рассказал Onliner, что сегодня на связь перестали выходить Мария Колесникова и пресс-секретарь совета Антон Родненков. Знак...
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