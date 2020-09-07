Мингорисполком: День города пройдет без традиционных массовых гуляний

Источник материала: Onliner

Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

Напомним, что день рождения Минска традиционно отмечается во вторую субботу сентября. В нынешнем году он приходится на 12 сентября.