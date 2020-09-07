|
Мингорисполком: День города пройдет без традиционных массовых гуляний
Источник материала: Onliner
Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».
Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.
Напомним, что день рождения Минска традиционно отмечается во вторую субботу сентября. В нынешнем году он приходится на 12 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)