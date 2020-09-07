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Под Речицей водитель BMW вытолкнул Audi на встречку под Renault: пострадали трое, виновник сбежал
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Речицком районе,
Авария произошла 5 сентября, около 10.00. По предварительной информации, 34-летний бесправник на BMW врезался в попутную Audi. Последняя от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Renault.
В результате ДТП 26-летний водитель и 23-летняя пассажирка Renault, а также 18-летняя пассажирка BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Водитель BMW с места происшествия скрылся. Его личность установлена, сейчас он разыскивается.
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Личность водителя установлена, сейчас он разыскивается.
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