Под Речицей водитель BMW вытолкнул Audi на встречку под Renault: пострадали трое, виновник сбежал

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Речицком районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 5 сентября, около 10.00. По предварительной информации, 34-летний бесправник на BMW врезался в попутную Audi. Последняя от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Renault.

В результате ДТП 26-летний водитель и 23-летняя пассажирка Renault, а также 18-летняя пассажирка BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





Водитель BMW с места происшествия скрылся. Его личность установлена, сейчас он разыскивается.