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Под Речицей водитель BMW вытолкнул Audi на встречку под Renault: пострадали трое, виновник сбежал

07.09.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Речицком районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 5 сентября, около 10.00. По предварительной информации, 34-летний бесправник на BMW врезался в попутную Audi. Последняя от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Renault.

В результате ДТП 26-летний водитель и 23-летняя пассажирка Renault, а также 18-летняя пассажирка BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Водитель BMW с места происшествия скрылся. Его личность установлена, сейчас он разыскивается.

 
 
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