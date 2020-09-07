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Валютный ажиотаж в августе: белорусы купили $1,2 млрд, бизнес $2,4 млрд

07.09.2020 12:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

При этом наличной валюты населением было куплено $4367,7 млн, а безналичной - $2505,4 млн. Продано наличной валюты за январь - август $4120,9 млн, а безналичной – $1256,2 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы в январе-августе купили иностранной валюты на $1496 млн больше, чем продали. Об этом говорят данные Нацбанка. За восемь месяцев покупка валюты физлицами...
 
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