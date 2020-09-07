Власти Минска отказались от празднования Дня города

Источник материала: АФН

Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против беззакония, на которую выйдет вся столица Беларуси.

«День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам», - сообщил официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

Свое решение власти Минска объяснили «эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».

Впрочем, есть еще одна причина – отсутствие денег в бюджете.