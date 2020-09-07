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Власти Минска отказались от празднования Дня города
Источник материала: АФН
Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против беззакония, на которую выйдет вся столица Беларуси.
«День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам», - сообщил официальный телеграм-канал Мингорисполкома.
Свое решение власти Минска объяснили «эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».
Впрочем, есть еще одна причина – отсутствие денег в бюджете.
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Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против...
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