ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Минска отказались от празднования Дня города

07.09.2020 12:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против беззакония, на которую выйдет вся столица Беларуси.

«День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам», - сообщил официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

Свое решение власти Минска объяснили «эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».

Впрочем, есть еще одна причина – отсутствие денег в бюджете.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика