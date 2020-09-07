Лукашенко увидел сбой в авторитарной системе власти

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня порадовался политическим протестам, поскольку они помогли ему увидеть недостатки в выстроенной в Беларуси системе авторитарной власти.

«…скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», - заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом главу Следственного комитета РБ Ивана Носкевича.