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Лукашенко увидел сбой в авторитарной системе власти

07.09.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня порадовался политическим протестам, поскольку они помогли ему увидеть недостатки в выстроенной в Беларуси системе авторитарной власти.

«…скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», - заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом главу Следственного комитета РБ Ивана Носкевича.

 
 
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Лукашенко сегодня порадовался политическим протестам, поскольку они помогли ему увидеть недостатки в выстроенной в Беларуси системе авторитарной власти.
 
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