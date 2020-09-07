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Лукашенко увидел сбой в авторитарной системе власти
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня порадовался политическим протестам, поскольку они помогли ему увидеть недостатки в выстроенной в Беларуси системе авторитарной власти.
«…скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», - заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом главу Следственного комитета РБ Ивана Носкевича.
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Лукашенко сегодня порадовался политическим протестам, поскольку они помогли ему увидеть недостатки в выстроенной в Беларуси системе авторитарной власти.
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