За 8 месяцев 2020 года чистая покупка валюты населением Беларуси достигла $1,5 млрд.

Источник материала: АФН

Фальсификация итогов прошедших в августе 2020 года президентских выборов в Беларуси и последовавшие затем беспрецедентные за всю историю страны протесты стали причиной резкого роста спроса на валюту со стороны населения и предприятий.

В итоге чистая покупка валюты населением в августе 2020 года составила $622,16 млн. и выросла на 406,5 млн. или 2,88 раза по сравнению с июлем, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в августе 2020 составила $1221,24 млн., что на $279,9 млн. или 28,91% больше, чем в июле текущего года. В том числе покупка наличной валюты в августе составила $750,93 млн. и выросла на 124,3 млн. или 19,84% по сравнению с прошлым месяцем, покупка безналичной валюты составила $470,3 млн., что на $149,5 млн. или 46,61% больше, чем в июле.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в августе 2020 года составила $599,07 млн., что на $132,7 млн. или 18,13% меньше, чем в июле текущего года. В том числе продажа наличной валюты составила $452,33 млн. и упала $108,5 млн. или 19,34% по сравнению с прошлым месяцем, продажа безналичной валюты составила $146,75 млн., что на $24,2 млн. или 14,15% меньше, чем в июле.

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в августе 2020 года составила $622,16 млн., а с начала года выросла до $1,496 млрд.

В наличном сегменте, где еще по итогам 7 месяцев сохранялась чистая продажа валюты, в августе зафиксирована покупка в объёме $298,61 млн., с начала года – 246,8 млн. В безналичном сегменте чистая покупка валюты в августе составила $323,56 млн., с начала года – $1249,2 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $6,8731 млрд., продало $5,3771 млрд.