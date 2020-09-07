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Безумие продолжается: задержана художница Саяпина
Источник материала: Партизан
Сегодня утром задержали художницу Надежду Саяпину,
Она автор перфоманаса «Достояние» в галерее «Арт-Беларусь» (после того, как изъяли картины Белгазпромбанка) и акций в поддержку мирных демонстрантов.
Ее увезли из дома в Советское РУВД Минска якобы для ознакомления с документами об участии в несанкционированном мероприятии. Уже несколько часов телефон Саяпиной недоступен, передает
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Сегодня утром задержали художницу Надежду Саяпину,
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