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Безумие продолжается: задержана художница Саяпина

07.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром задержали художницу Надежду Саяпину,

Она автор перфоманаса «Достояние» в галерее «Арт-Беларусь» (после того, как изъяли картины Белгазпромбанка) и акций в поддержку мирных демонстрантов. 




Ее увезли из дома в Советское РУВД Минска якобы для ознакомления с документами об участии в несанкционированном мероприятии. Уже несколько часов телефон Саяпиной недоступен, передает @kyky_org.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром задержали художницу Надежду Саяпину,
 
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