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Неофициально: в Минске задержана Мария Колесникова

07.09.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокаты пытаются выяснить местонахождение члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, сотрудника пресс-службы КС Антона Родненкова и исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова. Об этом БелаПАН сообщил член президиума совета Максим Знак.

Неофициально: в Минске задержана Мария Колесникова

«Поступила информация о задержании, мы пока подтвердить ее не можем. Адвокаты приступили к работе. Все, что на данный момент могу сказать», — сказал он.

О задержании Колесниковой утром 7 сентября порталу tut.by сообщила читательница, на глазах которой это произошло. По ее словам, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колескникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает, — рассказала читательница. — Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернуть и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают».

С 11.00 стал недоступным телефон пресс-секретарь Координационного совета Антона Родненкова. Не выходят на связь и Иван Кравцов.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала БелаПАН, что пытается проверить информацию о задержаии Колесниковой.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Сейчас некоторые члены КС находятся в заключении, кто-то — был вынужден выехать из Беларуси, опасаясь за свою жизнь и свободу.

 
 
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Адвокаты пытаются выяснить местонахождение члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, сотрудника...
 
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