Под Столбцами в ДТП погибли 37-летний минчанин и его пятилетний сын

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в субботу в Столбцовском районе.





Как сообщили в Госавтоинспекции, 37-летний минчанин не справился с управлением «Рено Логаном», в результате чего авто занесло и опрокинуло.

Травмы, полученные мужчиной и его пятилетним сыном, оказались несовместимыми с жизнью — они погибли на месте.

В ГАИ отметили, что водитель «не был пристегнут ремнем безопасности», а ребенок «находился вне детского удерживающего устройства».