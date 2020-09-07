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Под Столбцами в ДТП погибли 37-летний минчанин и его пятилетний сын

07.09.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в субботу в Столбцовском районе.

Под Столбцами в ДТП погибли 37-летний минчанин и его пятилетний сын

Как сообщили в Госавтоинспекции, 37-летний минчанин не справился с управлением «Рено Логаном», в результате чего авто занесло и опрокинуло.

Травмы, полученные мужчиной и его пятилетним сыном, оказались несовместимыми с жизнью — они погибли на месте.

В ГАИ отметили, что водитель «не был пристегнут ремнем безопасности», а ребенок «находился вне детского удерживающего устройства».

 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в субботу в Столбцовском районе.
 
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