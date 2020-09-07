Дождливый сентябрь: точный прогноз погоды в Беларуси на неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Все еще теплая, но с дождями и грозами погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.

Текущая неделя началась в Беларуси с штормового предупреждения из-за дождей и гроз. Кроме того, немного похолодало. Такие же погодные условия сохранятся в ближайшие дни.

Так, во вторник 8 сентября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям - сильные дожди. Днем кратковременные дожди ожидаются преимущественно по северу Беларуси. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ожидается западный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +7..+12°С, местами при прояснениях будет всего лишь +4..+6°С. В дневные часы воздух прогреется до +15..+20°С.

"9 сентября Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северных регионах сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы", - рассказали синоптики.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем будет в основном без осадков. Продолжит дуть западный порывистый ветер. Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +9..+14°С, днем воздух прогреется до +16..+23°С.

В четверг 10 сентября погодные условия определит система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ожидается западный умеренный ветер, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью не превысит +10..+16°С, в середине дня потеплеет до +15..+22°С, по юго-востоку - до +23..+26°С.

Согласно долгосрочному прогнозу погодного ресурса Gismeteo, 11 сентября ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью составит +4 +10°С, днем столбик термометра поднимется до +13 +20°С. К концу недели дожди прекратятся. В выходные осадков не ожидается.