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Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник родного языка, печатного текста и литературного наследия. День белорусской письменности в 27-й раз встретил любителей книги со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году – в Белыничах.
Среди лучших и Столичное телевидение. В преддверии праздника на нашем телеканале транслировали рассказ о том, как город готовился встречать гостей. Всего свои работы в семи номинациях представили более 80 авторов.
Иван Саверченко, лауреат Национальной литературной премии:
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Накануне в Белыничах торжественно открыли новый художественный музей Витольда Бялыницкого-Бирули.
Одним из ярких событий праздника также стало открытие новой скульптуры «Явление иконы» у церкви в честь Белыничской Божией Матери – покровительницы города. Его автор – могилевский скульптор Александр Миньков.
Александр Миньков, скульптор:
Сергей Лищенко, художественный руководитель Могилевской городской капеллы:
В целом, программа форума была более чем насыщенная – литературные встречи, поэтические чтения, презентации новых изданий и произведений современных авторов. Организаторы не оставили без внимания и белорусскую классику. Для настоящих ценителей в Белыничах прошла игра-квест по мотивам произведений Владимира Короткевича.
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Новости Беларуси. Праздник родного языка, печатного текста и литературного наследия. День белорусской письменности в 27-й раз встретил любителей книги со всей...
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