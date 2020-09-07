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Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

07.09.2020 12:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник родного языка, печатного текста и литературного наследия. День белорусской письменности в 27-й раз встретил любителей книги со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году – в Белыничах.

Традиционно, в первое воскресенье сентября лучшие писатели, журналисты и блогеры получили заслуженные награды.

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Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Среди лучших и Столичное телевидение. В преддверии праздника на нашем телеканале транслировали рассказ о том, как город готовился встречать гостей. Всего свои работы в семи номинациях представили более 80 авторов.

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Иван Саверченко, лауреат Национальной литературной премии:
Вялiкi гонар атрымаць гэтую прэмiю. Гэта аценка маёй шматгадовай працы. Кнiга вельмi карысная для нацыянальнай самасвядомасцi, нацыянальнай кансалідацыi, для интэлектуальнага развiцця асобы.

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Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Накануне в Белыничах торжественно открыли новый художественный музей Витольда Бялыницкого-Бирули.

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Одним из ярких событий праздника также стало открытие новой скульптуры «Явление иконы» у церкви в честь Белыничской Божией Матери – покровительницы города. Его автор – могилевский скульптор Александр Миньков. 

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Александр Миньков, скульптор:
Конечно, для меня большая честь, что мне позволили поставить здесь свою скульптуру. Она такая творческая, не академичная. Идея, конечно, была очень классная: вытинанка эта белорусская, национальная и икона белыничская – все сошлось в одном.

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Сергей Лищенко, художественный руководитель Могилевской городской капеллы:
Очень мы рады как гости этого прекрасного праздника, что Беларусь наша красивеет, хорошеет, преображается на глазах. И свидетельство тому – Белыничи.

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

Какими событиями запомнится День белорусской письменности в Белыничах для его участников?

В целом, программа форума была более чем насыщенная – литературные встречи, поэтические чтения, презентации новых изданий и произведений современных авторов. Организаторы не оставили без внимания и белорусскую классику. Для настоящих ценителей в Белыничах прошла игра-квест по мотивам произведений Владимира Короткевича.

Люди в материале: Иван Саверченко, Александр Миньков, Сергей Лищенко

 
 
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Новости Беларуси. Праздник родного языка, печатного текста и литературного наследия. День белорусской письменности в 27-й раз встретил любителей книги со всей...
 
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