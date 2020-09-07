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Бывшая жена Доктора Дре добивается от него рекордных алиментов

07.09.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне стало известно, что Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre), и его жена Николь Янг разводятся после 24 лет брака. Инициатором разрыва стала именно Николь, указав в графе «причина развода» — «непримиримые разногласия». Теперь она взялась за вопрос алиментов и планирует выручить от экс-супруга круглую сумму на покрытие своих расходов — 1 936 399 долларов в месяц, пишет hello.


Фото: Reuters

В заявлении Николь значится, что 900 000 долларов необходимы ей «на развлечения», 10 000 долларов — на стирку и уборку, 20 000 долларов — на оплату мобильного и домашнего телефона, а также, внимание, «на электронную почту». По словам Янг, эти деньги необходимы ей не на постоянной основе, а временно. Кроме того, она потребует от супруга 5 миллионов долларов в качестве компенсации за услуги ее адвоката.

Поскольку супруги не заключали брачный договор, их имущество — а это порядка 800 миллионов долларов — могут поделить пополам. Откуда у пары такое состояние, удивляться не приходится: мало того, что Доктор Дре — знаменитый рэпер, он также продюсирует молодых артистов, является основателем лейбла Aftermath Entertainment и сооснователем компании Beats Electronics, производящей аудиооборудование. В конце 2019 года Доктор Дре был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

Доктор Дре женился на Николь в 1996 году. У пары двое детей — 23-летний сын Труф и 19-летняя дочь Трули. Также у рэпера есть сын Кертис Янг, известный как рэпер Hood Surgeon. Еще один сын Доктора Дре, Андре Янг Младший, скончался 26 августа 2008-го года в возрасте 20 лет от передозировки морфия и героина.

 
 
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Самый необычный пункт в запросе Янг - оплата «электронной почты».
 
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