«Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?» Похищение Колесниковой взорвало байнет

Источник материала: KYKY

Сегодня примерно в 10 утра около Национального художественного музея неизвестные люди похитили представителя КС Марию Колесникову. Сейчас вместе с ней на связь не выходят пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

Силовые ведомства – МВД, КГК – заявляют, что у них нет информации о задержании Колесниковой. При этом Глава МИД Литвы уже потребовал немедленно освободить Марию.

Как реагируют беларусы

Мимо байнета новость о похищении Марии не прошла – соцсети взорвались. Кто-то пишет о том, что Мария скоро присоединиться к боевым подругам, которые живут за границей. Другие – уверяют «власть», что ее похищение не ослабит, а даже усилит протестное движение.

Надо вступить в КС

Простой способ получить ВНЖ в ЕС — Брочинг и штиль (@2Sergiel) September 7, 2020

интересно, Марию Колесникову сразу вывезут в Литву или сначала видеообращение заставят записать? #Беларусь #Колесникова — Полищук - это Любовь! (@jenyapoly) September 7, 2020

Лукашенко да пойми ты уже, нет лидера протеста. Людям Колесникова не авторитет, они выходят не за кем то, а против тебя. Протесты успокоятся только когда ты исчезнешь — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 7, 2020 Окей, Колесникова, Родненков, Кравцов.

По ходу сегодня опять выходим — Ivanchikova (@iva_anchikova) September 7, 2020 В Беларуси похитили всех. Вообще всех. Даже тех, кто похищал. тоже похитили. — Syrup Water Social Club (@Paznjak) September 7, 2020 Ясное дело,что Колесникова сама организовала похищение, Протест сдувается и чтобы подогреть интерес спонсора,что только не придумаешь. https://t.co/AvN1JqGJ2h — N.cta. (@NCtarceva) September 7, 2020