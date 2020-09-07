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«Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?» Похищение Колесниковой взорвало байнет
Источник материала: KYKY>
Сегодня примерно в 10 утра около Национального художественного музея неизвестные люди
Силовые ведомства – МВД, КГК – заявляют, что у них нет информации о задержании Колесниковой. При этом Глава МИД Литвы уже потребовал немедленно освободить Марию.
Как реагируют беларусы
Мимо байнета новость о похищении Марии не прошла – соцсети взорвались. Кто-то пишет о том, что Мария скоро присоединиться к боевым подругам, которые живут за границей. Другие – уверяют «власть», что ее похищение не ослабит, а даже усилит протестное движение.
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«Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?» Похищение Колесниковой взорвало байнет
Сегодня примерно в 10 утра около Национального художественного музея неизвестные люди похитили представителя КС Марию Колесникову. Сейчас вместе с ней на связь не...
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