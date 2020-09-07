На фоне коронавируса и уличных протестов в Беларуси снизилась преступность

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Об этом глава Следственного комитета рассказал на встрече с Александром Лукашенко.

7 сентября Лукашенко принял с докладом главу Следственного комитета.

Носкевич рассказал о снижении преступности в Беларуси на 8 процентов в текущем году.

Александра Лукашенко интересовал ход расследования уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся у него на контроле.

Также Лукашенко поинтересовался у Носкевича, какие уроки следует извлечь правоохранителям в связи с «политическими дрязгами и неурядицами» в стране. По мнению Лукашенко, эти события «вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти».

Носкевич, в свою очередь, доложил, что СК "спокойно и планомерно выполняет свои задачи по предназначению". По его словам, на фоне общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом. "Соответственно, уменьшилась и нагрузка на Следственный комитет", - добавил он.

Лукашенко уточнил, какие виды преступлений настораживают больше всего. Как отметил Носкевич, в последние годы крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. "Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий", - отметил глава СК.