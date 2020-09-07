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Пропала Мария Колесникова. Милиция проверяет информацию о похищении
07.09.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Утром 7 сентября Марию, по свидетельству очевидца, увезли на микроавтобусе с надписью «Связь». В милиции и Комитете госконтроля заявили, что не располагают информацией о задержании Колесниковой.
Член президиума Координационного совета Максим Знак сообщил, что располагает информацией о задержании Марии Колесниковой.
С порталом
Сообщается, что телефон Колесниковой доступен, однако она не поднимает трубку.
В свою очередь
Tut.by обратился с запросом в Комитет госконтроля, однако там также ответили, что информации о задержании Колесниковой ведомство не располагает.
Ранее Мария Колесникова объявила о намерении создать политическую партию "Вместе" совместно с Виктором Бабарико (Мария являлась доверенным лицом экс-кандидата в президента).
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Утром 7 сентября Марию, по свидетельству очевидца, увезли на микроавтобусе с надписью «Связь». В милиции и Комитете госконтроля заявили, что не располагают...
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