Пропала Мария Колесникова. Милиция проверяет информацию о похищении

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Утром 7 сентября Марию, по свидетельству очевидца, увезли на микроавтобусе с надписью «Связь». В милиции и Комитете госконтроля заявили, что не располагают информацией о задержании Колесниковой.

Член президиума Координационного совета Максим Знак сообщил, что располагает информацией о задержании Марии Колесниковой.

С порталом Tut.by связалась очевидец предполагаемого задержания Колесниковой. По словам женщины, это случилось возле Национального художественного музея. Люди в гражданской одежде и в масках затолкали Марию в темный микроавтобус марки "Соболь" с надписью "Связь" на борту.

Сообщается, что телефон Колесниковой доступен, однако она не поднимает трубку.

В свою очередь РИА Новости передает что минская милиция начала проверку по возможному похищению. "Уточняем данную информацию", – заявил агентству представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

Tut.by обратился с запросом в Комитет госконтроля, однако там также ответили, что информации о задержании Колесниковой ведомство не располагает.

Ранее Мария Колесникова объявила о намерении создать политическую партию "Вместе" совместно с Виктором Бабарико (Мария являлась доверенным лицом экс-кандидата в президента).