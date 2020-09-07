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Нацбанку пришлось крупно потратиться на спасение белорусского рубля
07.09.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pixabay.com
Международные резервные активы Беларуси за август сократились почти на 16 процентов.
Международные резервные активы Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили чуть менее 7,458 млрд долларов (в эквиваленте).
Таким образом, за август ЗВР «подтаяли» почти на 1,4 млрд долларов (на 15,8 процента) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7 процента).
Как сообщает Нацбанк, сокращение международных резервных активов объясняется продажей регулятором иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Кроме того, правительство и Нацбанк потратили на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов.
Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем ЗВР к началу следующего года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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Международные резервные активы Беларуси за август сократились почти на 16 процентов.
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