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Нацбанку пришлось крупно потратиться на спасение белорусского рубля

07.09.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pixabay.com

Международные резервные активы Беларуси за август сократились почти на 16 процентов.

Международные резервные активы Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили чуть менее 7,458 млрд долларов (в эквиваленте).

Таким образом, за август ЗВР «подтаяли» почти на 1,4 млрд долларов (на 15,8 процента) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7 процента).

Как сообщает Нацбанк, сокращение международных резервных активов объясняется продажей регулятором иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Кроме того, правительство и Нацбанк потратили на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов.

Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем ЗВР к началу следующего года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси за август сократились почти на 16 процентов.
 
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