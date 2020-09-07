Квартира в клеточку. Минская дизайнер показала, как выглядит ремонт в стиле суперматизм

Источник материала: Tut.by

Дизайн квартиры в минималистичном стиле с элементами современного искусства специально разрабатывался для сдачи в аренду. Над необычным объектом под названием «Contemporary Violet» работала дизайнер Екатерина Труханова. Подробнее о деталях интересного ремонта — в материале REALTY.TUT.BY.



Дизайнер Екатерина Труханова

Перепланировка и прихожая

На первом этапе в квартире, площадью 78 квадратных метров, понадобилась перепланировка. Пространство было спроектировано дизайнером таким образом: просторная гостиная-столовая, кухня, спальня для родителей, детская, рассчитанная для двоих детей, ванная комната, прачечная.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Гостиная

Интерьер всей квартиры выдержан в нейтральной цветовой гамме: бело-серые стены в гостиной, спальне, кухне и санузле. При этом избежать монохромности помогли яркие вкрапления мятного цвета в коридоре, баклажанового — в кухне, а также цвета морской волны на фасаде встроенного шкафа в детской.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Уменьшив спальню буквально на 4 квадратных метра, говорит дизайнер, в зоне гостиной удалось расположить и столовую группу.

— Отправной точкой интерьера стал баклажановый диван и белый стол, которые заказчики хотели бы разместить в новом интерьере. При этом проживая в квартире с современной классикой в нейтральных оттенках, им хотелось создать на новом объекте контрастную атмосферу — атмосферу динамичной городской жизни, при этом лаконичной и спокойной, — рассказала дизайнер.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Кухня

— Объединяя одну из лоджий с жилой площадью квартиры, было невозможно расширить окна в полный рост, так как это меняло бы внешний облик здания. Поэтому прямо под окном мы разместили рабочую поверхность кухни в 3,3 метра с мойкой, что позволило исполнить мечту многих домохозяек — мыть посуду и готовить перед окном с живописным видом во двор, — рассказала Екатерина Труханова.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Детская

Детскую комнату расположили на месте кухни. Вместо двери, ведущей на балкон, была установлена стеклянная перегородка. Этот прием дал сразу два плюса: улучшил вид и функционал, став и дополнительным местом хранения и источником света.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Детская задумывалась универсальной, чтобы подходила к любому возрасту и полу. Своими геометрическими обоями, нейтральной серо-белой мебелью и небольшим ярким пятном в качестве шкафа она могла бы принадлежать как четырехлетней летней малышке, так и 15-летнему подростку.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Спальня

В спальне, как и во свей квартире, есть отсылки к направлению суперматизм — стилю, положенному Малевичем в основу его художественных экспериментов.

— В квартире же в основном использованы картины, написанные другим известным белорусским художником Михаилом Гулиным, — рассказала Екатерина Труханова.



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Санузел



Фото: Егор Пясковский, стиль: Юлия Мамедова

Екатерина Труханова рассказала, что реализацией проекта заказчики настолько остались довольны, что не исключают возможности самим заселиться в эту квартиру.